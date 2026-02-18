Specola di Padova | Riapre al pubblico un viaggio tra storia prigionia e astronomia nel XIII secolo

La Specola di Padova riapre al pubblico dopo mesi di chiusura, portando i visitatori in un viaggio tra il passato e l’astronomia. Domenica 1° marzo 2026, la struttura apre le sue porte, permettendo di scoprire le sale che un tempo ospitavano strumenti di osservazione e di prigionia nel XIII secolo. Un’occasione per esplorare i segreti di un edificio che unisce storia, astronomia e memorie di un’epoca lontana.

Dalla Fortezza alle Stelle: La Specola di Padova Riapre al Pubblico. Domenica 1° marzo 2026, la Specola di Padova aprirà eccezionalmente le sue porte ai visitatori, offrendo un viaggio nel tempo attraverso la sua storia millenaria. Da prigione medievale a centro di studi astronomici frequentato da figure come Johann Wolfgang von Goethe, la struttura racchiude secoli di trasformazioni che verranno svelate attraverso visite guidate in due turni, alle ore 10:00 e alle 11:20. Un Passato di Pietra e Prigionia. La storia della Specola affonda le radici nel XIII secolo, quando Ezzelino III da Romano, potente condottiero dell'epoca, fece erigere un castello fortificato nel territorio padovano.