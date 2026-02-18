Specialista dei furti deve scontare oltre 7 anni di carcere

Un uomo di 28 anni di nazionalità romena deve scontare più di sette anni di carcere per una serie di furti commessi nella zona di Santa Maria Capua Vetere. I carabinieri del posto hanno consegnato il provvedimento di cumulo pene, deciso dalla Procura di Napoli Nord, che raccoglie diverse condanne accumulate nel tempo. Il 28enne, noto come specialista nei furti, è stato arrestato e portato in cella. L’ordine di detenzione è stato eseguito questa mattina dai militari, che avevano già monitorato i suoi spostamenti.

Dovrà scontare oltre 7 anni e 2 mesi di carcere dopo la condanna per diversi furti. Per questo i carabinieri della stazione di Santa Maria Capua Vetere hanno notificato un provvedimento di cumulo pene, emesso dalla Procura di Napoli Nord, nei confronti di un 28enne di nazionalità romena.