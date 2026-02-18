Luciano Spalletti ha deciso di intervenire dopo un acceso scontro tra Comolli e La Penna, causato da una decisione arbitrale contestata durante il match. Il tecnico napoletano ha parlato con i due dirigenti negli spogliatoi, cercando di calmare gli animi e prevenire ulteriori tensioni. La discussione tra i due rappresentanti si era accesa rapidamente, rischiando di influenzare l’atmosfera dello scontro. Spalletti ha mostrato fiducia nel rispetto reciproco e ha invitato tutti a mantenere la calma. La scena si è conclusa con una stretta di mano.

"> Spalletti Interviene nel Derby d’Italia: Un Rapporto Cruciale. TURIN, ITALIA – 8 FEBBRAIO: Luciano Spalletti, allenatore della Juventus FC, osserva durante la partita di Serie A tra Juventus FC e SS Lazio allo Stadio Allianz, il 8 febbraio 2026 a Torino, Italia. (Foto di Valerio PennicinoGetty Images) Nel recente Derby d’Italia, l’allenatore della Juventus Luciano Spalletti ha avuto un ruolo significativo, nonostante non sia stato parte degli sanzionati della partita contro l’Inter. Spalletti è stato infatti citato per aver evitato un potenziale scontro fisico tra il CEO Damien Comolli e il direttore di gara Federico La Penna nel tunnel. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Spalletti interviene e ferma il conflitto tra Comolli e La Penna.

Juventus: Spalletti e Comolli vs La PennaIl Derby d’Italia tra Juventus e Inter, giocato sabato 14 febbraio 2026 a San Siro, ha scatenato molte polemiche.

Furia Spalletti e Comolli nel tunnel degli spogliatoi contro La PennaLuciano Spalletti e Francesco Comolli si sono scagliati contro La Penna nel tunnel degli spogliatoi dopo la partita tra Juventus e Inter.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.