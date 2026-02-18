Spalletti interviene e ferma il conflitto tra Comolli e La Penna
Luciano Spalletti ha deciso di intervenire dopo un acceso scontro tra Comolli e La Penna, causato da una decisione arbitrale contestata durante il match. Il tecnico napoletano ha parlato con i due dirigenti negli spogliatoi, cercando di calmare gli animi e prevenire ulteriori tensioni. La discussione tra i due rappresentanti si era accesa rapidamente, rischiando di influenzare l’atmosfera dello scontro. Spalletti ha mostrato fiducia nel rispetto reciproco e ha invitato tutti a mantenere la calma. La scena si è conclusa con una stretta di mano.
"> Spalletti Interviene nel Derby d’Italia: Un Rapporto Cruciale. TURIN, ITALIA – 8 FEBBRAIO: Luciano Spalletti, allenatore della Juventus FC, osserva durante la partita di Serie A tra Juventus FC e SS Lazio allo Stadio Allianz, il 8 febbraio 2026 a Torino, Italia. (Foto di Valerio PennicinoGetty Images) Nel recente Derby d’Italia, l’allenatore della Juventus Luciano Spalletti ha avuto un ruolo significativo, nonostante non sia stato parte degli sanzionati della partita contro l’Inter. Spalletti è stato infatti citato per aver evitato un potenziale scontro fisico tra il CEO Damien Comolli e il direttore di gara Federico La Penna nel tunnel. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Juventus: Spalletti e Comolli vs La PennaIl Derby d’Italia tra Juventus e Inter, giocato sabato 14 febbraio 2026 a San Siro, ha scatenato molte polemiche.
Furia Spalletti e Comolli nel tunnel degli spogliatoi contro La PennaLuciano Spalletti e Francesco Comolli si sono scagliati contro La Penna nel tunnel degli spogliatoi dopo la partita tra Juventus e Inter.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Inter, vittoria nel Derby d'Italia: stesa 3-2 la Juventus tra le polemiche; Ti posso dare un bacio?, Spalletti show dopo Juve-Lazio. Cosa fa il tecnico bianconero. Video; La deriva del VAR, il calcio ostaggio della moviola in campo: le polemiche di Spalletti, De Rossi e Gasperini.
Spalletti e la difficile conferenza stampa in Turchia: Ma che vuol dire... Non mi interessa!Problemi su problemi. Non solo la difesa, anche la conferenza stampa post partita è stata un mezzo disastro in Turchia. Spalletti e l'interprete non riuscivano a sentire l'audio nelle cuffie. Il volum ... msn.com
«Due torti colossali e un insulto»: Spalletti alza la voce sul caso Kalulu e inchioda ChivuIl tecnico della Juventus usa parole durissime dopo Inter-Juve: «A Kalulu non solo l’espulsione ingiusta, anche il ‘bischero’ di Chivu» ... lasicilia.it
La tensione resta sullo sfondo, ma Cristian Chivu sceglie una linea precisa. Dopo le parole di Luciano Spalletti in difesa di Kalulu, il tecnico dell’Inter interviene alla vigilia della sfida di Champions contro il Bodø/Glimt senza alimentare il botta e risposta. Poi il ri facebook
Le polemiche non si placano, anzi raddoppiano! Dopo il clamoroso errore di La Penna durante #InterJuve e la “simulazione” di #Bastoni con il conseguente rosso a #Kalulu, interviene #Spalletti. #calcionews24 x.com