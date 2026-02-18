Spaccio di droga nel quartiere Libertà di Bari sequeatrati 110 grammi di hashish | presi madre e figlio

Per una sospetta attività di spaccio, la Polizia Locale di Bari ha arrestato madre e figlio nel quartiere Libertà, sequestrando 110 grammi di hashish. Durante un controllo di routine, gli agenti hanno trovato la droga nascosta in un appartamento. La coppia è stata fermata mentre si aggirava nelle strade del quartiere, e la sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata. La scoperta ha portato all’arresto, aprendo un’indagine più approfondita sulla rete di spaccio locale. Le forze dell’ordine continueranno a vigilare sul quartiere.

Gli agenti hanno anche sequestrato un bilancino per la pesatura della merce e 225 euro, ritenute provento dell'attività illecita La Polizia Locale di Bari ha arrestato due persone a seguito di alcuni controlli anti droga nel quartiere Libertà. In particolare, gli agenti hanno notato una persona impegnata nell'attività per la cessione di sostanze stupefacenti. Fermato nelle vicinanze della propria abitazione, è stato sorpreso con alcune dosi di droga. Gli agenti hanno poi notato la madre dell'uomo mentre cercava di disfarsi di una busta contenente 11o grammi di hashish tra le auto in sosta.