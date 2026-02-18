Spaccia insieme alla figlia 14enne | i Carabinieri entrano in casa e la trovano con una bustina di crack in mano

A Paternò arrestato un 40enne per spaccio: in casa trovate dosi di cocaina e crack e circa 65mila euro. Denunciata anche la figlia minorenne.🔗 Leggi su Fanpage.it

Spacciava crack e cocaina con la figlia, arrestato 40enne: i carabineri trovano anche 65 mila euroUn uomo di 40 anni, coinvolto in un giro di droga, è stato arrestato dai carabinieri di Paternò perché spacciava crack e cocaina con la figlia minorenne.

Caivano, carabinieri arrestano pusher e trovano armi in casa tra cui una penna-pistolaI carabinieri di Caivano hanno arrestato un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Spaccia insieme alla figlia 14enne: i Carabinieri entrano in casa e la trovano con una bustina di crack in manoA Paternò arrestato un 40enne per spaccio: in casa trovate dosi di cocaina e crack e circa 65mila euro. Denunciata anche la figlia minorenne. fanpage.it

In auto e a casa hascisc, marijuana e cocaina: fermato uno spacciatore La Guardia di finanza insieme all’unità cinofila ha scoperto la droga durante un controllo stradale facebook