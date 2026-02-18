Sotto terra per 250 anni | riaffiora l’antico acquedotto romano della Sabina

Un antico acquedotto romano della Sabina è riemerso dopo essere rimasto sepolto sotto terra per 250 anni, un fatto che ha sorpreso gli archeologi e gli storici locali. La scoperta si è verificata durante lavori di scavo nella zona, dove sono stati trovati resti ben conservati di una struttura idraulica risalente all’epoca dell’Impero Romano. Per decenni, questa parte di territorio era stata menzionata solo in appunti e ipotesi, senza mai essere stata effettivamente studiata o esplorata. Ora, grazie a questa scoperta, si potrà approfondire come i Romani gestivano l’approvvigionamento idrico

Per oltre due secoli è rimasto nascosto sotto le colline della Sabina, citato solo in appunti antichi e ipotesi mai confermate: oggi, però, un antico acquedotto ritorna alla luce riaprendo una storia dimenticata e dandoci la possibilità di scoprire qualcosa di più riguardo alla gestione dell'acqua nell'Italia antica. Quella di questo complesso sistema idrico romano è infatti una scoperta che ci restituisce un'infrastruttura rimasta invisibile per generazioni. L'acquedotto perduto della Sabina: un enigma archeologico risolto dopo secoli. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La scoperta della quale parliamo riguarda un antico acquedotto collegato alla Villa dei Casoni, nei pressi di Montopoli di Sabina, individuato grazie a una serie di indagini archeologiche e rilievi topografici mirati.