Sostegno a uno dei cuori pulsanti della città

Riviera Banca ha deciso di donare 235.000 euro al Comune di Pesaro per aiutare a rifare il tetto del Teatro Rossini. La somma proviene dall’Art bonus statale e completa il finanziamento necessario, che ammonta a 385.000 euro. La banca ha annunciato questa scelta dopo aver verificato che il teatro è uno dei luoghi più frequentati e amati della città.

La somma di duecentotrentacinquemila euro – sul totale necessario di 385mila euro – sarà data, attraverso l’attivazione dell’ Art bonus statale, da Riviera Banca al Comune di Pesaro perché quest’ultimo possa investirli nel rifacimento del tetto al Teatro Rossini. Ieri, durante la conferenza stampa indetta per comunicare il sostegno ottenuto, oltre alle strette di mano, sono state significative le parole scambiate tra il sindaco Andrea Biancani e il presidente di Riviera Banca, Fausto Caldari. "Il Teatro Rossini dà impulso all’economia, ravviva la città e il territorio – ha spiegato Caldari, dopo i ringraziamenti ricevuti dal sindaco –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Sostegno a uno dei cuori pulsanti della città" Taglio del nastro per la nuova sede della Cgil: "Apriamo in uno dei quartieri più popolosi della città"Sabato alle 10, a Ravenna, si tiene il taglio del nastro per la nuova sede della Cgil. Monza, vandalizzato uno dei leoni del ponte simbolo della cittàA Monza, uno dei quattro leoni che decorano il ponte sul fiume Lambro è stato oggetto di vandalismo. Passeggiata nella zona di Piazza Venezia e dei Fori Imperiali. Roma 4K 50 fps Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il sostegno al futuro del nostro Paese si costruisce adesso. Intervista a Maxim Timchenko; Docenti di sostegno, tra fatica, percorsi di crescita e problemi (in classe e non solo): parlano gli insegnanti sul campo; Sostegno a uno dei cuori pulsanti della città; Viaggio intorno al Pomodoro, un albo illustrato a sostegno della ricerca. In occasione del Safer Internet Day (SID) la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea, martedì 10 febbraio la Polizia di Stato con il sostegno di Unieuro nel progetto "Cuori Connessi", ha incontrato gli studenti facebook