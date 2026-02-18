Sortita pescarese per Gian Piero Gasperini

Gian Piero Gasperini è stato avvistato a Pescara il 17 febbraio, attirando numerosi fans che si sono radunati in centro per cercare un autografo o uno scatto con lui. Alcuni passanti si sono fermati a osservare mentre il tecnico dell’Atalanta passeggiava tra i negozi, senza pretese ma con entusiasmo. La sua presenza ha suscitato un’immediata ondata di fotografie e saluti tra i cittadini.

Cacciatori di selfie e autografi, anche occasionali e non necessariamente collezionisti, sono rimasti assai soddisfatti martedì 17 febbraio a Pescara, in pieno centro, quando hanno visto Gian Piero Gasperini in città. L'attuale tecnico della Roma ed ex capitano del primo Pescara targato Giovanni Galeone, quello della promozione in A e di due anni consecutivi nella massima serie, si è concesso una giornata tutta dannunziana con vecchi amici, tra i quali Antonio Martorella, che era una giovane promessa quando Gasp era un senatore già, e Pierpaolo Marchetti, all'epoca della militanza biancazzurra del tecnico romanista era un giovane giornalista destinato a una grande carriera.