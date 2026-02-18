Sorrentino ha criticato Chiellini, ricordando un episodio durante una partita tra Chievo e Juventus. L’ex portiere ha raccontato di come Chiellini si sia esultato mentre lui era a terra privo di sensi, suscitando forti polemiche. Sorrentino ha sottolineato che, da dirigente, bisogna comportarsi diversamente. Quel momento rimane impresso nella memoria di Sorrentino, che ha deciso di parlarne pubblicamente nel podcast Ballo col Tir. La discussione continua a dividere i tifosi e gli addetti ai lavori.

Sorrentino nel podcast Ballo col Tir è ritornato sulla vicenda Bastoni attaccando duramente Giorgio Chiellini. Ecco cosa ha detto l’ex portiere. Le polemiche scaturite dal recente Derby d’Italia continuano a dominare le frequenze dei media sportivi, spostando l’attenzione dal campo alle scrivanie della giustizia sportiva e dei vertici societari. In questo clima incandescente, le dichiarazioni rilasciate da Stefano Sorrentino hanno aggiunto un carico da novanta a una discussione già satura di tensioni. L’ex portiere, ospite del podcast Ballo col Tir, non ha usato giri di parole per commentare le decisioni arbitrali e, soprattutto, i comportamenti dei protagonisti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sorrentino contro Chiellini: «In un Chievo Juve esultò mentre io ero a terra svenuto. Quando si è dirigenti bisogna fare una cosa»

Sorrentino attacca Chiellini: «In un Chievo Juve io ero a terra privo di sensi e lui esultava tranquillamente!». Frecciata velenosa dopo i fatti di San SiroSorrentino accusa Chiellini di aver esultato dopo aver visto l’ex portiere a terra privo di sensi durante una partita tra Chievo e Juventus.

Leggi anche: Chivu a Inter TV: «Quando cadi ti devi rialzare, se si vuole arrivare lontano bisogna fare una determinata cosa»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.