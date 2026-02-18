Sorrentino contro Chiellini | In un Chievo Juve esultò mentre io ero a terra svenuto Quando si è dirigenti bisogna fare una cosa
Sorrentino ha criticato Chiellini, ricordando un episodio durante una partita tra Chievo e Juventus. L’ex portiere ha raccontato di come Chiellini si sia esultato mentre lui era a terra privo di sensi, suscitando forti polemiche. Sorrentino ha sottolineato che, da dirigente, bisogna comportarsi diversamente. Quel momento rimane impresso nella memoria di Sorrentino, che ha deciso di parlarne pubblicamente nel podcast Ballo col Tir. La discussione continua a dividere i tifosi e gli addetti ai lavori.
Sorrentino nel podcast Ballo col Tir è ritornato sulla vicenda Bastoni attaccando duramente Giorgio Chiellini. Ecco cosa ha detto l'ex portiere. Le polemiche scaturite dal recente Derby d'Italia continuano a dominare le frequenze dei media sportivi, spostando l'attenzione dal campo alle scrivanie della giustizia sportiva e dei vertici societari. In questo clima incandescente, le dichiarazioni rilasciate da Stefano Sorrentino hanno aggiunto un carico da novanta a una discussione già satura di tensioni. L'ex portiere, ospite del podcast Ballo col Tir, non ha usato giri di parole per commentare le decisioni arbitrali e, soprattutto, i comportamenti dei protagonisti.
Sorrentino attacca Chiellini: «In un Chievo Juve io ero a terra privo di sensi e lui esultava tranquillamente!». Frecciata velenosa dopo i fatti di San Siro
"Bastoni massacrato troppo. Ricordo Chiellini esultare dopo un gol mentre ero a terra svenuto. Era un Chievo-Juventus, io rimango a terra perdendo i sensi dopo uno scontro con Cristiano Ronaldo, dopo un po' loro segnano e lui esulta tranquillamente mentre
