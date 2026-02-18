Sorrentino attacca Chiellini | In un Chievo Juve io ero a terra privo di sensi e lui esultava tranquillamente! Frecciata velenosa dopo i fatti di San Siro

Sorrentino accusa Chiellini di aver esultato dopo aver visto l’ex portiere a terra privo di sensi durante una partita tra Chievo e Juventus. La frecciata arriva a seguito degli eventi di San Siro, dove Sorrentino ha dichiarato di essere stato lasciato senza assistenza mentre Chiellini festeggiava. L’ex portiere rivela di aver vissuto un momento difficile e di aver notato il comportamento dell’attuale dirigente bianconero. La polemica tra i due continua a far discutere i tifosi e gli addetti ai lavori.

Inter Juve, Comolli e Chiellini rischiano dopo quanto accaduto nel tunnel di San Siro. E su Modesto filtra questoDamien Comolli e Giorgio Chiellini rischiano sanzioni dopo l’incidente nel tunnel di San Siro, che ha coinvolto anche alcuni tifosi dell’Inter.

Inter Juve, cosa rischiano Comolli e Chiellini dopo quanto accaduto nel tunnel di San Siro. E su Modesto filtra questoDamien Comolli e Giorgio Chiellini rischiano di più dopo l’incidente nel tunnel di San Siro, causato da un confronto acceso tra i due.

