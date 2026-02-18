Sony scopre come tracciare musica protetta da copyright nelle tracce generate da intelligenza artificiale

Sony ha annunciato di aver scoperto un metodo per identificare le tracce musicali generate dall’intelligenza artificiale che contengono parti di brani protetti da copyright. La società ha sviluppato un sistema che analizza le caratteristiche sonore e i metadati, riuscendo a rilevare le somiglianze con i pezzi originali. Questa novità arriva in un momento in cui molte piattaforme IA creano musica in pochi secondi, spesso senza autorizzazione e senza pagare gli autori. Un esempio concreto è l’utilizzo di questa tecnologia per monitorare le piattaforme di streaming e limitare le violazioni.

l'industria musicale continua a confrontarsi con i progressi dell'intelligenza artificiale. diverse piattaforme IA generano melodie in pochi secondi, ma spesso attingono a milioni di brani protetti da copyright senza che gli autori ricevano una ricompensa. in risposta a questa dinamica, il gruppo sony ha sviluppato una tecnologia capace di rilevare le influenze umane nelle creazioni sintetiche e di etichettarle come generati dall'IA, offrendo una cornice per attribuzioni e potenziali compensi. la tecnologia di sony per tracciare influenze originali nelle canzoni generate dall'ia. la nuclei di questa innovazione è un metodo noto come neural fingerprinting, che analizza tracce prodotte dall'IA per stimare quanta parte di opere protette sia stata impiegata nel processo creativo.