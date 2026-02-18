Sono intervenute le autorità Stefano De Martino la decisione ufficiale su Affari Tuoi | cosa succede

Le autorità sono intervenute a causa di un problema tecnico durante la registrazione di Stefano De Martino a “Affari Tuoi”, che ha causato un ritardo nella messa in onda della puntata. Un guasto all’impianto audio ha costretto i tecnici a interrompere le riprese per circa trenta minuti, creando disagi sul set.

. Nella competizione sempre più serrata dell’access prime time, dove ogni sera si concentrano ascolti molto elevati e interessi pubblicitari rilevanti, l’attenzione sul rispetto delle regole di programmazione è tornata centrale. In questo quadro, l’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha rivolto un intervento formale alla Rai, richiamando l’azienda in relazione a criticità emerse nella messa in onda dei programmi, tra cui Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino. Leggi anche: Massimo Giletti choc: la lite furiosa, poi abbandona il programma e tutti di sasso (VIDEO) Richiamo dell’Agcom alla Rai e Affari Tuoi: cosa viene contestato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

