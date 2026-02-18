Sonia Bruganelli ha chiarito di non aver mai tradito il marito, smentendo le voci sulle presunte relazioni extraconiugali che circolano sui social. La sua dichiarazione arriva dopo settimane di indiscrezioni e fotografie che la ritraevano in compagnia di diverse persone, alimentando il gossip. Un amico della conduttrice ha confermato che tutto si basa su malintesi e che Sonia si trova in un momento sereno.

Il caso mediatico che ruota attorno a Sonia Bruganelli continua ad alimentare dibattiti e prese di posizione. Dopo le rivelazioni contenute nel libro L’uragano firmato da Lucio Presta e le successive conferme di Marco Salvati, la vicenda si è arricchita di un nuovo capitolo. A intervenire, questa volta, è un volto vicino alla produttrice televisiva, deciso a smentire con forza le accuse di presunti tradimenti ai danni dell’ex marito Paolo Bonolis. Sonia Bruganelli non ha tradito Paolo Bonolis: parla l’amica. A rompere il silenzio è stata Clotilde Zomparelli, collaboratrice della Sdl Tv e persona molto vicina a Bruganelli, che ha respinto in maniera netta le ricostruzioni circolate negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - «Sonia Bruganelli piena di amanti? Non è vero, nessun tradimento»: ora parla un volto noto

“È tutto vero”. L’ex agente di Paolo Bonolis interviene sui presunti amanti di Sonia BruganelliGiovanni Rossi, ex agente di Paolo Bonolis, conferma le voci sui presunti amanti di Sonia Bruganelli, alimentando le polemiche pubbliche.

“Tutti sapevano degli amanti di Sonia Bruganelli. Paolo Bonolis soffre della sindrome di Stoccolma”: parla il collaboratore storicoLucio Presta ha rivelato nella sua autobiografia che Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli avevano una relazione segreta, e Marco Salvati, il suo collaboratore di lunga data, conferma questa versione.

Sonia Bruganelli e la separazione da Paolo Bonolis: “A un certo punto non ce l’ho più fatta

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.