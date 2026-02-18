Sondaggio politico calano i big e cresce Vannacci

Il sondaggio politico condotto dall'Istituto Only Numbers mostra che Fratelli d'Italia, il Pd e il M5S perdono consensi, mentre Roberto Vannacci conquista più voti. Vannacci è passato dal 2% al 5% delle preferenze, segnando una crescita significativa. La sua popolarità si è rafforzata soprattutto tra gli elettori più giovani e nelle zone rurali.

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia, Pd e M5S calano. Il partito di Roberto Vannacci cresce. E' il panorama che delinea il sondaggio politico dell'Istituto Only Numbers (Alessandra Ghisleri) per 'Porta a Porta' oggi, 17 febbraio, con le intenzioni di voto in caso di elezioni. Rispetto al rilevamento del 4 febbraio, Fratelli d'Italia guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni cede lo 0,5% e scende al 29,3% rimanendo ampiamente primo partito. Calo dello 0,5% anche per il Partito Democratico di Elly Schlein, che ora si attesta al 22,6%. Passo indietro più contenuto per il M5S di Giuseppe Conte, che perde lo 0,2% e ora vale l'11,1%.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Sondaggio politico, calano tutti i big e Vannacci oltre il 3%Questa sera emerge un quadro politico in movimento. Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cresce. Pd e M5S calanoIl sondaggio Swg pubblicato oggi rivela che Fratelli d’Italia continua a guadagnare consensi, mentre Pd e M5S perdono terreno. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sondaggio Tg La7, il voto oggi: subito effetto Vannacci, i big in calo; Sondaggi SWG per TgLa7: cresce il partito di Vannacci e AVS supera la Lega; Nei sondaggi Vannacci continua a prendere voti. Calano Fratelli d'Italia e Partito democratico; Sondaggi politici, Fratelli d’Italia in risalita, Vannacci all’1,5%: quanti voti prendono i partiti. Sondaggio politico, calano tutti i big e Vannacci oltre il 3%Fratelli d'Italia cala, frenano anche il Pd e il Movimento 5 Stelle. Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, si presenta superando il 3% e, secondo i dati, toglie consensi a Fdi e alla Lega. adnkronos.com Sondaggio politico Swg, calano i big: ancora in crescita il partito di VannacciQuesta settimana l'orientamento di voto degli italiani vede, tra i partiti maggiori, un calo di Fratelli d'Italia -0,3%, Partito Democratico -0,2% e Lega -0,2%. In aumento il Movimento 5 Stelle +0,1% ... ilsicilia.it Sondaggio politico del 16 febbraio: come andrebbe se si votasse oggi facebook Sondaggio politico del 16 febbraio: come andrebbe se si votasse oggi x.com