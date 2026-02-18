Sommergibile Scirè | lo studio sul DNA che punta a dare un nome ai suoi caduti

Il sommergibile Scirè è al centro di un progetto di analisi del DNA che cerca di identificare i suoi caduti. La causa è la firma di un accordo tra l’Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della Difesa, l’Università di Trieste e quella

L'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Bari si occuperà degli esami antropometrici, mentre l'Università di Trieste condurrà l'analisi del DNA Lo studio multidisciplinare fornirà un contributo scientifico fondamentale per restituire ai caduti del Sommergibile Scirè un nome: l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Bari si occuperà degli esami antropometrici, mentre l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Trieste condurrà l'analisi del DNA. I due Atenei riceveranno in consegna 14 delle 42 cassette ossario contenenti i resti mortali dei caduti per effettuare lo studio di fattibilità per appurare la possibilità di identificare i caduti.