Alessandro Fede Pellone, segretario di Confcommercio Monza Brianza e Milano, ha incontrato il sindaco Pilotto per chiedere di mantenere l’ascensore interno ai negozi, dopo che i commercianti avevano espresso preoccupazioni sulla passerella esterna. La loro richiesta nasce dalla necessità di garantire un accesso più sicuro e comodo ai clienti senza dover attraversare la strada. I commercianti ritengono che questa soluzione possa migliorare la frequentazione e ridurre i rischi legati al traffico.

Semaforo verde all’ascensore interno da parte dei commercianti. "Nei giorni scorsi abbiamo incontrato il sindaco Pilotto - dice Alessandro Fede Pellone, segretario di Confcommercio Monza Brianza e Milano - per manifestare le nostre perplessità riguardo alla soluzione del ponte esterno con passerella. Dal nostro punto di vista, l’impatto visivo di una struttura esterna sarebbe stato stridente e fuori contesto nell’armonia stilistica del centro di Monza, oltre a portare disagio ai commercianti che avrebbero dovuto ridurre gli spazi esterni riservati ai tavolini. Quanto all’accesso per i disabili, un ascensore davanti all’ingresso è molto più inclusivo, rispetto a una soluzione separata che sottolinea la diversità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Soluzione giusta che tutela le esigenze dei commercianti"

Nuove ciclabili e Lungadige a senso unico, critiche dalle opposizioni: «Imposizioni che ignorano le esigenze dei cittadini»A Verona, nei prossimi giorni partiranno i lavori per un nuovo collegamento ciclabile tra Ponte Garibaldi e Ponte Risorgimento, lungo Lungadige Matteotti e Lungadige Cangrande.

