Solo un paese del G20 ha aderito al Board | A Gaza servono cinque miliardi

L’Indonesia ha deciso di entrare a far parte del Board per la Pace di Trump, lasciando Gaza senza supporto internazionale. La richiesta di cinque miliardi di dollari per aiutare la regione si scontra con la mancanza di coinvolgimento di altri grandi paesi del G20. La scelta dell’Indonesia, l’unico membro del G20 presente nel board, mette in discussione la reale capacità dell’organismo di intervenire efficacemente.

