Sogno Flaminio ma i soldi? Cosa sappiamo del nuovo stadio della Lazio

Il progetto per il nuovo stadio della Lazio al Flaminio nasce dalla volontà del club di riqualificare un’area storica di Roma. La causa principale è la necessità di modernizzare gli impianti e offrire ai tifosi un impianto più confortevole. Tuttavia, il costo elevato e le difficoltà di trovare i fondi rappresentano ostacoli concreti. La società ha già avviato incontri con le istituzioni per trovare una soluzione. La questione rimane aperta, mentre i tifosi attendono novità sul futuro dello stadio.

Un «sogno responsabile» per uno stadio, il Flaminio, che rappresenta una parte importante della storia dei biancocelesti. Nei piani della Lazio dovrebbero bastare quattro anni di lavori, dal 2027 al 2031, per trasformare l'impianto abbandonato in uno stadio di prima categoria, che può ambire a ospitare le partite degli Europei 2032. Del resto la società ha presentato istanza per la candidatura del «nuovo» Flaminio, ha spiegato ieri a Formello il patron Claudio Lotito, durante la conferenza stampa in cui il progetto stadio, che prevede 480 milioni di investimenti, è stato sviscerato in diretta televisiva e sul web: dal piano parcheggi e mobilità all'aumento del 30% delle aree verdi (+96% di alberature) fino alla ricostruzione del ponte Bailey di Tor di Quinto, da usare come percorso pedonale.