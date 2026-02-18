Snowboarder bloccato su sperone ghiacciato e slavina vicino a un impianto di risalita a Livigno

Un snowboarder è rimasto bloccato su un pendio ghiacciato a Livigno, provocando una slavina che si è scatenata vicino a un impianto di risalita. I vigili del fuoco e i tecnici del CNSAS sono intervenuti subito per soccorrerlo e mettere in sicurezza l’area. Sul posto, i soccorritori hanno trovato il giovane che cercava di uscire da una situazione difficile su una zona molto ripida e scivolosa.

Doppio intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici CNSAS a Livigno, in provincia di Sondrio. Uno snowboarder è rimasto bloccato su un pendio ghiacciato e una slavina si è verificata vicino a un impianto di risalita.🔗 Leggi su Fanpage.it Snowboarder bloccato su un pendio ghiacciato: recuperato con il verricello a LivignoNel pomeriggio di oggi, uno snowboarder si è trovato bloccato su un pendio ghiacciato a Livigno a causa di un incidente durante la discesa. Valanga a Livigno travolge uno snowboarder al Carosello 3000, ricerche complicate per scarsa visibilitàUna valanga si è staccata questa mattina sopra il comprensorio del Carosello 3000 a Livigno, travolgendo uno snowboarder che stava scendendo lungo una delle piste. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Snowboarder bloccato su uno sperone ghiacciato: lo salvano i vigili del fuoco. Snowboarder bloccato su uno sperone ghiacciato: lo salvano i vigili del fuocoIL VIDEO - L'uomo è stato recuperato con l'elicottero. Nel pomeriggio una slavina poco distante dalle piste del Carosello 3000 ... rainews.it Momenti di paura a Livigno, dove uno snowboarder è rimasto bloccato su un pendio ghiacciato facebook