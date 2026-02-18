Snowboard Mari Fukada vince il titolo olimpico nello slopestyle Battuta la neozelandese Synnott Sadowski

Mari Fukada ha conquistato la medaglia d’oro nello snowboard slopestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver superato la favorita Synnott Sadowski della Nuova Zelanda. La giapponese ha eseguito una serie di salti complessi, ottenendo il punteggio più alto tra le atlete in gara. La vittoria arriva dopo una finale intensa, nella quale Fukada ha dimostrato grande abilità e coraggio. La sua performance ha sorpreso molti spettatori, che hanno seguito con attenzione le evoluzioni sulla neve.

Dopo la prova maschile terminata in mattinata, si è conclusa poco fa anche la finale femminile dello snowboard slopestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Al termine delle consuete tre manche, è stata la giapponese Mari Fukada a conquistare la medaglia d’oro, grazie ad una terza run magistrale da ben 87.83 punti, il migliore del pomeriggio. La classe 2007 nipponica, dopo una seconda run da 85.70 punti, è riuscita addirittura a migliorarsi in ultima manche equilibrata fino alla fine. Per Fukada si tratta del primo titolo olimpico della sua giovane carriera. Seconda posizione ed argento per la campionessa di Pechino 2022, Zoi Synnott Sadowoski. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Snowboard, Mari Fukada vince il titolo olimpico nello slopestyle. Battuta la neozelandese Synnott Sadowski Snowboard, Yiming Su si prende il titolo olimpico nello slopestyle. Podio per Giappone e USAYiming Su ha vinto la medaglia d’oro nello snowboard slopestyle, dopo aver conquistato la vetta con una performance spettacolare che ha impressionato il pubblico. Marilù Poluzzi non centra la finale del Big Air di snowboard. Synnott Sadowski la migliore nelle qualificazioniLe qualificazioni del Big Air snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono finite da poco. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Snowboard, Mari Fukada vince il titolo olimpico nello slopestyle. Battuta la neozelandese Synnott SadowskiDopo la prova maschile terminata in mattinata, si è conclusa poco fa anche la finale femminile dello snowboard slopestyle alle Olimpiadi Invernali di ... oasport.it