Smotrich rilancia la linea più dura | Lavorerò perché i palestinesi lascino Gaza e Cisgiordania Tra Oslo da cancellare e sovranità israeliana

Bezalel Smotrich, ministro delle Finanze israeliano, ha dichiarato davanti ai sostenitori che farà di tutto per spingere i palestinesi a lasciare Gaza e la Cisgiordania, alimentando le tensioni già alte nella regione. Durante un comizio, ha espresso la volontà di promuovere politiche che favoriscano l’emigrazione palestinese, anche attraverso misure dure. La sua frase si è aggiunta alle sue precedenti affermazioni, che definivano “da cancellare” gli accordi di Oslo e rafforzano la sua posizione di estrema destra religiosa. In un momento in cui il dibattito sulla sovranità israeliana si fa sempre più acceso

Un microfono, una platea di supporter, e parole di fuoco che sono destinate a far parlare a lungo. Bezalel Smotrich, ministro delle Finanze israeliano e volto dell'estrema destra religiosa, ha ribadito che nel prossimo mandato lavorerà per "incoraggiare la migrazione" dei palestinesi da Gaza e dalla Cisgiordania. Non solo Gaza, dunque. Anche l'altro territorio, quello che brucia da decenni, è finito nel mirino del fedelissimo di Benjamin Netanyahu. Smotrich incendia il dibattito. Secondo quanto riportato dal Times of Israel, Smotrich ha rilanciato un'idea che in occidente, eccezion fatta per gli Usa che sul punto preferiscono il silenzio, viene giudicata come una forma di pulizia etnica.