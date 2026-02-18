Slalom olimpico Shiffrin trionfa a Cortina | terzo oro ai Giochi Peterlini e Della Mea 13ª

Mikaela Shiffrin ha vinto il suo terzo oro olimpico nello slalom a Cortina, battendo Camille Rast di 1,50 secondi. La statunitense ha mostrato grande intelligenza di corsa, migliorando la sua posizione nella seconda manche. La svedese Swenn Larsson si è aggiudicata il bronzo, mentre le italiane Peterlini e Della Mea si sono classificate entrambe al 13° posto. La gara si è svolta sotto gli occhi di moltissimi tifosi, che hanno assistito a una performance intensa e combattuta.

La statunitense domina con 1"50 su Camille Rast. Bronzo a Swenn Laon. Doppia tredicesima piazza per le azzurre. Mikaela Shiffrin chiude nel modo più netto possibile lo slalom femminile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. A Cortina d'Ampezzo la fuoriclasse statunitense firma una prestazione autoritaria, chiudendo in 1:39.10 e lasciando alle rivali un distacco importante. La svizzera Camille Rast conquista l'argento con 1:40.60, pagando 1"50, mentre la svedese Anna Swenn Laon completa il podio con 1:40.81. Milano Cortina: Shiffrin oro nello slalom, trionfo 12 anni dopo Sochi(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 18 FEB - L'americana Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom olimpico di Cortina d'Ampezzo davanti a Camille Rast e ad ... Dalla ragazzina di Sochi alla campionessa di Cortina: Shiffrin sul trono dello slalom olimpico, 12 anni dopo!In chiusura di questi Giochi, arriva il terzo titolo della carriera per Mikaela, che domina la sfida olimpica sin dalla prima manche in una stagione di slalom ...