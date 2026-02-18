Sistema Sorrento le spese pazze di Coppola con i soldi de ‘La Fenice’ | cravatte e orologi di lusso vacanze e ristoranti tra Roma e Capri

Giuseppe Coppola ha speso oltre 50.000 euro dei fondi di “La Fenice” in acquisti di lusso e vacanze. Ha acquistato cravatte di Marinella e vestiti di Borsalino, e ha frequentato beach club e ristoranti di alto livello tra Capri e Roma. Inoltre, ha soggiornato al Palace Hotel di Torino e ha fatto viaggi a Paestum, spendendo senza limiti.

Cravatte Marinella, abbigliamento Borsalino, beach club e pranzi a Capri, cene e soggiorni a Roma e al Palace Hotel di Torino, un orologio extralusso, vacanze a Paestum. Con le carte di pagamento dell'associazione 'La Fenice', formalmente intestate al presidente Danilo Amitrano ma di fatto nelle tasche di Massimo Coppola, l'ex sindaco di Sorrento si è divertito e ha curato il suo look. Al capo numero 14 del decreto di rinvio a giudizio immediato per tre imputati del 'Sistema Sorrento' – Coppola, Raffaele Guida detto 'Lello il Sensitivo' e Vincenzo Rescigno – c'è infatti un concentrato di lusso e bella vita.