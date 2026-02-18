Siracusa | Rilancio fotovoltaico al Tribunale 240mila euro per risolvere guasti e massimizzare i profitti energetici

A Siracusa, il Tribunale ha deciso di investire 240mila euro per migliorare il suo impianto fotovoltaico, che negli ultimi anni aveva subito numerosi guasti. La scelta mira a riparare le apparecchiature danneggiate e a aumentare la produzione di energia pulita, riducendo i costi energetici dell’edificio. La riparazione si concentrerà sulla sostituzione di componenti vecchi e sull’installazione di nuove tecnologie per ottimizzare l’efficienza. Questa mossa rappresenta una svolta concreta per l’impianto, che potrà così generare più energia e contribuire a un risparmio economico.

Fotovoltaico di Siracusa: Rilancio per l'Impianto del Tribunale dopo anni di difficoltà. Siracusa punta a una svolta per il suo impianto fotovoltaico nel parcheggio del Tribunale. Un investimento di 240mila euro e un nuovo accordo con un operatore energetico mirano a rilanciare un'infrastruttura pionieristica, ostacolata finora da guasti tecnici e ritardi burocratici, con l'obiettivo di generare entrate annuali per circa 150mila euro. Una Storia di Ostacoli e Potenzialità Infrante. L'impianto fotovoltaico del Tribunale di Siracusa, inaugurato a dicembre 2015 con una potenza di circa 800 kW, rappresenta un caso emblematico di come anche le iniziative più promettenti possano incappare in difficoltà.