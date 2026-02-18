Sinner vince a Doha e guarda avanti | Le sconfitte? Solo tappe di crescita la sua filosofia vincente

Jannik Sinner ha vinto a Doha dopo aver battuto Popyrin, dimostrando ancora una volta la sua determinazione. La sconfitta precedente, secondo il tennista italiano, è solo un passo nel suo percorso di crescita. Con un gioco deciso, Sinner ha colpito duramente l’avversario durante il match, che si è concluso in due set. Ora, il giovane atleta guarda avanti, pronto a sfidare i prossimi avversari e a migliorare il suo posizionamento nel circuito ATP. La sua vittoria a Doha apre nuove opportunità per il torneo.

Sinner supera Popyrin e Doha: “Le sconfitte sono un momento”, la filosofia del campione italiano. Doha, Qatar – Jannik Sinner ha conquistato gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Doha sconfiggendo l’australiano Popyrin, proiettandosi verso una settimana che potrebbe consolidare ulteriormente la sua posizione tra i tennisti di vertice. L’incontro, disputato il 18 febbraio 2026, ha offerto non solo una dimostrazione di talento e resilienza, ma anche uno spaccato della filosofia che guida l’azzurro, basata sull’accettazione delle sconfitte come parte integrante del percorso e sulla costante ricerca del miglioramento.🔗 Leggi su Ameve.eu

ATP Doha 2026, ritorno vincente per Mensik. Popyrin sfiderà SinnerJakub Mensik torna in campo a Doha dopo un infortunio e vince il suo primo match, grazie a una rimonta che lo porta al secondo turno.

Tennis, rientro vincente per Sinner: batte in due ste Machac all'Atp DohaJannik Sinner ha vinto il suo match di debutto a Doha, perché ha battuto in due set Machac nel primo turno dell'ATP Qatar ExxonMobil Open.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.