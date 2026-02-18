Sinner riparte da Doha agli ottavi incontra Alexei Popyrin
Jannik Sinner torna in campo a Doha e affronta ora gli ottavi contro Alexei Popyrin, dopo aver vinto con determinazione il suo primo turno. La partita si gioca in un clima caldo e umido, che potrebbe incidere sulla sua performance. Il giovane tennista italiano si prepara con concentrazione, consapevole che questa sfida rappresenta un passo importante nel torneo.
L'Open ATP 500 di Doha entra nel vivo e Jannik Sinner c'è: dopo aver battuto Tomás Machác, oggi incontra Alexei Popyrin, numero 53 al mondo. I precedenti tra i due sono in parità, 1 a 1. Chi vince potrebbe incrociare sulla propria strada il ceco Jakub Mensik, testa di serie numero 6, nei quarti di finale. Dove vedere tutte le partite di Sinner a Doha in streaming. Puoi seguire tutti i match di Sinner a Doha - a partire da quello di oggi vs Alexei Popyrin - sul canale Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e Now TV.
Atp Doha 2026, Sinner batte Machac e approda agli ottaviJannik Sinner ha vinto il suo primo match a Doha 2026, dopo aver battuto Tomas Machac, causando l’eliminazione del suo avversario.
Sinner riparte da Doha: focus sul servizio dopo la semifinale agli Australian Open e l’ombra del Clostebol nel passato.Jannik Sinner torna a Doha dopo aver perso la semifinale agli Australian Open e aver affrontato il caso del suo precedente test positivo al Clostebol.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Sinner riparte da Doha: Machac battuto in due setQuello di Doha era il terzo confronto tra i due. Nei precedenti, entrambi disputati nel 2024, Sinner si era già imposto: ai quarti del Miami Open con il punteggio di 6-4, 6-2 e in semifinale al ... giornaledipuglia.com
Tennis, Doha è un affare a due: Sinner avanti (1,82), Alcaraz insegue in quotaJannik Sinner riparte da Doha e lo fa alla sua maniera, dominando il ceco Tomas Machac con una prova di forza che cancella i dubbi post-Melbourne. Dopo la semifinale degli Australian Open persa contro ... napolimagazine.com
Jannik Sinner affronterà domani Alexei Popyrin nel primo match della sessione serale! L'incontro inizierà non prima delle 17.30 (orario italiano). x.com