sinner riparte da doha agli ottavi incontra alexei popyrin

Jannik Sinner torna in campo a Doha e affronta ora gli ottavi contro Alexei Popyrin, dopo aver vinto con determinazione il suo primo turno. La partita si gioca in un clima caldo e umido, che potrebbe incidere sulla sua performance. Il giovane tennista italiano si prepara con concentrazione, consapevole che questa sfida rappresenta un passo importante nel torneo.

L'Open ATP 500 di Doha entra nel vivo e Jannik Sinner c'è: dopo aver battuto Tomás Machác, oggi incontra Alexei Popyrin, numero 53 al mondo. I precedenti tra i due sono in parità, 1 a 1. Chi vince potrebbe incrociare sulla propria strada il ceco Jakub Mensik, testa di serie numero 6, nei quarti di finale. Dove vedere tutte le partite di Sinner a Doha in streaming. Puoi seguire tutti i match di Sinner a Doha - a partire da quello di oggi vs Alexei Popyrin - sul canale Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e Now TV. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Atp Doha 2026, Sinner batte Machac e approda agli ottaviJannik Sinner ha vinto il suo primo match a Doha 2026, dopo aver battuto Tomas Machac, causando l’eliminazione del suo avversario.

Sinner riparte da Doha: focus sul servizio dopo la semifinale agli Australian Open e l’ombra del Clostebol nel passato.Jannik Sinner torna a Doha dopo aver perso la semifinale agli Australian Open e aver affrontato il caso del suo precedente test positivo al Clostebol.

