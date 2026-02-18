Sinner-Popyrin oggi Atp Doha | a che ora e dove vederla in diretta

Jannik Sinner scende in campo oggi, mercoledì 18 febbraio, perché affronta l’ottavo di finale all’Atp di Doha. La partita contro l’australiano Alexei Popyrin inizia intorno alle 17:30 e si disputa sul campo principale del torneo, dove i tifosi possono seguirla in diretta.

Jannik Sinner torna in campo oggi, mercoledì 18 febbraio, non prima delle 17:30 e agli ottavi dell'Atp 500 di Doha sfiderà l'australiano Alexei Popyrin. All'esordio all'Atp 500 di Doha ha sconfitto nettamente Tomas Machac in 2 set per 6-1, 6-4. Alexei Popyrin al primo turno si è imposto facilmente contro il qatariotaMubarak Shannan Zayid. Nei precedenti Sinner e Popyrin sono in parità sull'1-1 con l'australiano che si era imposto in 2 set al terzo turno del Masters 1000 di Madrid del 2021, mentre il campione azzurro ha trionfato autorevolmente, 3-0, al terzo turno degli Us Open 2025.

Dove vedere in tv Sinner-Popyrin oggi, ATP Doha 2026: orario, programma, streamingJannik Sinner affronta oggi Popyrin negli ottavi di finale degli ATP Doha 2026, una sfida che si svolge a causa della qualificazione diretta di entrambi nel torneo di tennis in Qatar.

Dove vedere in tv Sinner-Popyrin, ATP Doha 2026: orario, programma, streamingJannik Sinner affronta Alexei Popyrin negli ottavi di finale degli ATP Qatar Open 2026 a causa della sua buona prestazione nel torneo di Doha.

