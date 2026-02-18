Sinner-Popyrin oggi all’Atp Doha 2026 | orario e dove vedere la partita

Jannik Sinner torna in campo oggi all’ATP Doha 2026, dopo aver superato le qualificazioni. La partita contro Popyrin si svolge negli ottavi, a poche settimane dall’inizio del torneo. Il tennista altoatesino cerca di avanzare ulteriormente, puntando a migliorare il suo percorso in questa stagione. L’incontro si svolge sul centrale del complesso sportivo, con pubblico già presente per sostenere il giovane talento italiano. La sfida inizia alle ore 14:00 e sarà possibile seguirla in diretta TV e streaming.

Torna in campo oggi, 18 febbraio, Jannik Sinner. Il tennista altoatesino sarà impegno negli ottavi degli Atp Doha 2026. Dopo il pomeriggio di relax passato a pesca con Alcaraz, il suo avversario sarà l’australiano Alexei Popyrin, attuale numero 44 al mondo. L’appuntamento è fissato intorno alle 17.30 italiane, ma potrebbe slittare a seconda di quanto dureranno le altre partite che avranno luogo sul campo principale e all’aperto del Khalifa International Tennis and Squash Complex. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Qatar Tennis (@qatartennis) Sinner-Popyrin: i precedenti. Al momento Sinner e Popyrin si sono incontrati solo due volte e il bilancio è di una vittoria a testa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

