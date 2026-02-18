Sindaco di Belmonte Mezzagno parcheggia male e scrive ai vigili | Fatemi la multa

Il sindaco di Belmonte Mezzagno ha causato disagi parcheggiando male e ha scritto ai vigili:

Maurizio Milone, eletto nel 2022 tra le fila del Pd, il cui mandato scade nel 2027 si è autodenunciato anche sui social: "Essere primi cittadini non è un privilegio, anzi richiede un supplemento di responsabilità. La mia distrazione non è giustificabile. Essere severi con se stessi è l'unico modo per essere credibili quando si chiede rigore agli altri" Ieri doveva acquistare il pane e ha parcheggiato la sua auto tra due strade, rendendo complicata la circolazione delle altre macchine. Stamattina ha preso carta e penna e ha scritto ai vigili urbani: “Richiedo formalmente che venga elevato a mio carico il relativo verbale di contestazione”, si legge nella lettera che il sindaco di Belmonte Mezzagno, Maurizio Milone, ha indirizzato al comando della polizia municipale del piccolo centro della provincia.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Incidente mortale a Belmonte Mezzagno: vittima un giovane di 24 anni

Leggi anche: Scoperta discarica fantasma a Belmonte Mezzagno: scattano due denunce per roghi e smaltimento illecito di rifiuti

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.