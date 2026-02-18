Simone Millozzi lascia il Pontedera | Grazie per avermi permesso di sognare con tutta la famiglia granata

Simone Millozzi ha deciso di lasciare il Pontedera a causa di differenze strategiche con la nuova proprietà, portando via con sé ricordi e momenti importanti vissuti in questi anni. La cessione del club si è completata giovedì 19 febbraio, quando il fondo Sportheca ha ufficialmente preso il controllo della società. La trattativa ha coinvolto diversi incontri e negoziati, che alla fine hanno portato alla firma dell’accordo.

Si concretizza il passaggio di mano: il calcio a Pontedera da giovedì 19 febbraio si colora di sfumature verdeoro e parlerà brasiliano, con il fondo Sportheca che acqusirà ufficialmente il controllo del club granata. L'ormai ex presidente Simone Millozzi attraverso una lettera aperto ha chiuso la sua esperienza e salutato società e tifosi. "A tutti voi che avete camminato al mio fianco, a chi ha condiviso un percorso fatto di passione, sacrifici, speranze e orgoglio, scrivo queste righe con profonda emozione ed un pizzico di commozione. Dopo mesi di riflessione, e con la serenità di lasciare la società in mani capaci, sincere e ricche di entusiasmo, è giunto per me il momento di compiere un passo indietro.