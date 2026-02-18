Simone Marchetti l' editoriale | Così connessi così soli

Simone Marchetti scrive sull'ultimo numero di Vanity Fair, evidenziando come la crescente connessione digitale abbia aumentato il senso di isolamento tra le persone. La sua analisi si concentra su come i giovani si sentano sempre più soli nonostante siano costantemente online e sui rischi legati ai social media, che spesso promuovono un'immagine distorta della realtà. Marchetti porta anche l'attenzione sul processo in California contro i social network, accusati di contribuire alla diffusione di contenuti dannosi. Un esempio concreto è rappresentato dal fenomeno del soft clubbing, che rivela nuove tendenze di socializzazione tra i giovani, e dai file Epstein, che mostrano come il

Questo articolo di Simone Marchetti è pubblicato sul numero 9 di Vanity Fair in edicola fino al 24 febbraio 2026. Solitudine, appunto. Parto col raccontarvi dell’iniziativa voluta dal governo della Corea del Sud di cui scrivono i «nostri» Tlon: si tratta di un progetto da 326 milioni di dollari che prova a risolvere i problemi di isolamento delle nuove generazioni. Come? Per esempio, organizzando luoghi di ritrovo dove si può consumare un pasto per una persona e, nel frattempo, dialogare con altri arrivati. È una sorta di rieducazione alla socialità dal vivo, in un mondo che vede sempre più single abitare soli, vivere soli e spesso avere pochissimi se non nessun contatto umano al di fuori dalla sfera lavorativa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Simone Marchetti, l'editoriale: Così connessi, così soli Leggi anche: Simone Marchetti, l'editoriale: Orizzonti Simone Marchetti, l'editoriale: Ascoltare, restare, vivereNel nuovo numero di Vanity Fair, l'editoriale di Simone Marchetti esplora il significato di ascoltare, restare e vivere, temi centrali nelle storie, interviste e articoli proposti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Simone Marchetti, l'editoriale: In un mondo di Trump, meglio essere Bad Bunny; Simone Marchetti, l'editoriale: Così connessi, così soli; Simone Marchetti l' editoriale | In un mondo di Trump meglio essere Bad Bunny. Simone Marchetti, l'editoriale: In un mondo di Trump, meglio essere Bad BunnyL'Halftime Show del cantautore portoricano al Super Bowl ha mostrato all'America e al mondo che l'unica cosa più potente dell'odio è l'amore ... vanityfair.it Simone Marchetti, l'editoriale: Sfuggire alla trappola dell’algoritmoIl mondo dei social network funziona come uno specchio distorto, la sfida di Vanity Fair nel 2026 sarà aiutarvi a uscirne ... vanityfair.it Simone Marchetti. . “Mi ha scritto Simone” Il 29 gennaio arriva al cinema Le cose non dette, l’ultimo film di Gabriele Muccino che ha tra i protagonisti Miriam Leone nei panni di una giornalista di Vanity Fair… Non voglio svelare molto di più di questa storia m facebook