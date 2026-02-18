Sicurezza stradale e strada Cravera al centro dell’incontro del sindaco Rasero con le frazioni di Re
Il sindaco Rasero ha incontrato le frazioni di Re per discutere dei problemi legati alla sicurezza stradale e alla riapertura della strada Cravera. Durante l’incontro, i residenti hanno spiegato che le condizioni della strada hanno causato disagi e preoccupazioni, specialmente per i mezzi di emergenza. Rasero ha promesso di intervenire subito per trovare una soluzione concreta e migliorare la viabilità nelle zone interessate.
Asti, Rasero Ascolta le Frazioni: Sicurezza Stradale e Riapertura di Strada Cravera al Centro del Dibattito. Il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, ha incontrato i rappresentanti delle frazioni di Revignano, Palucco e Vaglierano il 18 febbraio 2026, per affrontare questioni cruciali per la vita delle comunità rurali: dalla sicurezza stradale alla riapertura del ponte di strada Cravera, un’infrastruttura vitale per la viabilità locale. L’iniziativa rientra in un ciclo di incontri promossi dall’amministrazione comunale per favorire un dialogo diretto con i cittadini e trovare soluzioni condivise alle problematiche del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu
Castiglione d’Asti ascolta i cittadini: priorità sicurezza stradale e trasporti, un modello per le frazioni?Castiglione d’Asti ascolta i cittadini: prioritari sicurezza stradale e trasporti, un modello per le frazioni? Giovedì 12 febbraio 2026, l’amministrazione comunale ha organizzato un incontro nella frazione di Castiglione d’Asti, dove decine di residenti hanno espresso preoccupazioni sulla sicurezza delle strade e la mancanza di mezzi pubblici efficaci.
Aumentano le aree a traffico limitato: nuove misure di sicurezza stradale in zona Fiorita e nelle frazioni limitrofe.Da inizio 2026, quattro nuove aree di Cesena diventeranno zone a traffico limitato.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Mobilità sostenibile: investimenti su Zone 30, Strade scolastiche e strisce pedonali innovative; Sì alle Città 30 dalla Commissione Europea: Misura con maggior impatto per ridurre le morti stradali; Zona 30 in ogni Municipio, strade scolastiche e attraversamenti più visibili: il piano che cambia la sicurezza stradale -; La Commissione resta impegnata a dimezzare le vittime della strada entro il 2030 - Rappresentanza in Italia.
Sicurezza stradale e strada Cravera al centro dell’incontro del sindaco Rasero con le frazioni di Revignano, Palucco e VaglieranoSi è svolto un nuovo e partecipato incontro con le ventine del territorio alla presenza del sindaco Maurizio Rasero, del vicesindaco con delega ai ... atnews.it
Ai Motodays 2026 progetti educativi e sicurezza stradaleFormazione, prove su strada e cultura della sicurezza saranno i cardini di Motodays 2026, in programma dal 6 all'8 marzo a Fiera Roma. (ANSA) ... ansa.it
Educare alla sicurezza stradale Sara Safe Factor arriva al Liceo Scorza di Cosenza: Il progetto itinerante “Sara Safe Factor in strada ed in pista vincono le regole” farà tappa a Cosenza il prossimo 19 febbraio presso il Liceo Scientifico G.B. Scorza. L’iniziativa, facebook
Ai Motodays 2026 progetti educativi e sicurezza stradale. Dal 6 all'8 marzo a Fiera Roma tra attività formative e mobilità consapevole #ANSAmotori #ANSA x.com