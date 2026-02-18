Sicurezza stradale e strada Cravera al centro dell’incontro del sindaco Rasero con le frazioni di Re

Il sindaco Rasero ha incontrato le frazioni di Re per discutere dei problemi legati alla sicurezza stradale e alla riapertura della strada Cravera. Durante l’incontro, i residenti hanno spiegato che le condizioni della strada hanno causato disagi e preoccupazioni, specialmente per i mezzi di emergenza. Rasero ha promesso di intervenire subito per trovare una soluzione concreta e migliorare la viabilità nelle zone interessate.

Asti, Rasero Ascolta le Frazioni: Sicurezza Stradale e Riapertura di Strada Cravera al Centro del Dibattito. Il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, ha incontrato i rappresentanti delle frazioni di Revignano, Palucco e Vaglierano il 18 febbraio 2026, per affrontare questioni cruciali per la vita delle comunità rurali: dalla sicurezza stradale alla riapertura del ponte di strada Cravera, un’infrastruttura vitale per la viabilità locale. L’iniziativa rientra in un ciclo di incontri promossi dall’amministrazione comunale per favorire un dialogo diretto con i cittadini e trovare soluzioni condivise alle problematiche del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

