Sicurezza controlli rafforzati e monitoraggio costante nelle ' zone rosse'

L’assessore alla Sicurezza Francesco De Vanna ha annunciato che le autorità stanno intensificando i controlli nelle aree considerate più a rischio, come il quartiere San Leonardo di Parma, dopo un aumento di episodi di vandalismo e spaccio. Questa decisione nasce dalla volontà di garantire maggiore sicurezza ai residenti e di prevenire ulteriori problemi. Aggiunge che le forze dell’ordine stanno anche rafforzando il monitoraggio nelle zone più delicate, come il parco Preti di via Verona, dove sono stati installati nuovi sistemi di videosorveglianza.

Rafforzati i presidi nei quartieri più critici. L'assessore De Vanna sul turno notturno della Polizia Locale: "Sarà di supporto alle altre forze dell’ordine, contribuendo anche di notte alla sicurezza della città" Rigenerazione urbana e sicurezza viaggiano insieme. A margine della presentazione del progetto di riqualificazione del parco Preti, in via Verona, nel quartiere San Leonardo di Parma, l’assessore alla Sicurezza Francesco De Vanna ha ribadito la linea dell’amministrazione: rendere gli spazi pubblici luoghi vissuti da famiglie, bambini e anziani, in un’ottica intergenerazionale. “La prima precondizione per garantire la sicurezza dei cittadini è quella di avere luoghi attraversati e frequentati – ha spiegato l'assessore a Radio Bruno –.🔗 Leggi su Parmatoday.it

