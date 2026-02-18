Sicilia Riforma Enti Locali Affonda tra Voto Segreto e Tensioni nel Centrodestra | Bocciati Emendamenti Chiave

La riforma degli Enti Locali in Sicilia è stata respinta a causa delle forti tensioni tra i membri del centrodestra e dell’uso del voto segreto. Durante l’ultima seduta dell’Assemblea Regionale, i diversi schieramenti si sono scontrati su questioni fondamentali, come il limite di tre mandati per i sindaci e l’introduzione del consigliere supplente. La divisione tra i deputati ha impedito l’approvazione di emendamenti importanti, lasciando la proposta in stallo.

Spaccature nel Centrodestra e Voto Segreto: Affonda la Riforma degli Enti Locali in Sicilia. L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato il ddl sugli Enti locali in una seduta segnata da forti divisioni interne alla maggioranza di centrodestra, culminata nella bocciatura di provvedimenti chiave come il terzo mandato per i sindaci e l’istituzione della figura del consigliere supplente. L’approvazione, avvenuta mercoledì 18 febbraio 2026, ha lasciato l’amaro in bocca a molti, con accuse di strumentalismo e una riforma che appare incompleta nonostante l’introduzione di una quota rosa del 40% nelle giunte comunali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Riforma enti locali in Sicilia, il voto segreto smaschera le fratture del centrodestraLa riforma degli enti locali in Sicilia rischia di saltare.

Ars, stop con voto segreto a due norme chiave del ddl Enti localiL’Assemblea Regionale Siciliana ha respinto con voto segreto due norme fondamentali del ddl sugli Enti locali, causando polemiche tra i deputati; si tratta di disposizioni che riguardano il limite ai mandati e la nomina dei consiglieri supplenti.

