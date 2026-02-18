Sicilia punta all’export | 46 imprese catanesi pronte per i bandi internazionali grazie a TenderLAB e ICE

Sicilia ha avviato un progetto di internazionalizzazione, coinvolgendo 46 imprese di Catania grazie ai bandi promossi da TenderLAB e ICE. La regione punta a rafforzare l’export e a far conoscere i prodotti locali sui mercati esteri. Le aziende partecipano a corsi di formazione e riceveranno supporto per accedere ai finanziamenti internazionali. La collaborazione tra enti pubblici e privati mira a creare nuove opportunità di crescita. Catania si conferma polo di riferimento per questa strategia di sviluppo.

TenderLAB sbarca in Sicilia: un trampolino internazionale per le imprese catanesi. Catania è diventata il centro di un’importante iniziativa per l’internazionalizzazione delle imprese siciliane. Quarantasei aziende locali hanno partecipato a un percorso formativo, organizzato da ICE e finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per prepararsi a competere nei bandi d’appalto internazionali. L’evento, concluso il 18 febbraio 2026, mira a dotare le imprese degli strumenti necessari per accedere a un mercato globale in crescita. Un ecosistema per l’export: la strategia di ICE e Confindustria.🔗 Leggi su Ameve.eu TenderLAB fa tappa a Catania: imprese siciliane in campo per le gare d’appalto internazionaliTenderLAB ha portato a Catania 46 imprese siciliane, coinvolgendole nelle gare d’appalto internazionali. Sicilia punta sul cinema: formazione e investimenti per attrarre produzioni nazionali e internazionali.Per attirare produzioni cinematografiche, la Sicilia investe su formazione e finanziamenti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Internazionalizzazione, Sicilia lancia il Piano Fiere 2026; Wine Paris 2026: il successo della Sicilia raddoppia le presenze e punta a nuovi spazi per il 2027.; Wine Paris 2026, la Sicilia punta all’espansione: obiettivo padiglione più grande nel 2027; Crescere per competere: pmi decisive per il Sud. Vitigni da riscoprire, export e reputazione nel mondo: la Sicilia del vino punta in altoIl primo obiettivo del Consorzio è aiutare tutti noi a produrre sempre meglio. Non solo tutelare la denominazione, ma rafforzare la reputazione del vino siciliano nel mondo. A trainare il mercato ... repubblica.it Doc Sicilia: export stabile negli Usa, primi segnali di crescita in AsiaLa Doc Sicilia archivia il 2025 con una vendemmia da circa 3 milioni di ettolitri su 97 mila ettari vitati e riporta il comparto su livelli produttivi più regolari dopo due annate complesse. Un dato ... ilsole24ore.com Inceneritori: la strategia della gestione dei rifiuti in Sicilia è fallimentare La Sicilia punta su due inceneritori a Catania e Palermo, ma la scelta è contestata: studi e associazioni segnalano possibili rischi ambientali e sanitari e criticano un modello basato sull facebook