si scontra con una gallina in strada cade dalla sua bicicletta e muore

Un uomo di 76 anni, Danilo Ghirardini di Ventoso di Scandiano, è morto ieri mattina dopo essere caduto dalla sua bicicletta da corsa: il pensionato ha investito una gallina che ha attraversato la strada. L’incidente è successo verso le 9 in via Faggiano a Rondinara. Il 76enne stava pedalando insieme a un gruppo d’amici ciclisti. Secondo una prima ricostruzione, il 76enne ha perso il controllo della bici ed è caduto dopo che una gallina sarebbe finita sulla sua bicicletta. Nella zona si trova un pollaio. Ghirardini ha battuto la testa contro un muretto. Indossava regolarmente il casco. Intervenuti urgentemente ambulanza, automedica ed elisoccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

