Il 13 febbraio, la NBA ha multato gli Utah Jazz di 500 mila dollari e gli Indiana Pacers di 100 mila dollari, a causa di pratiche di tanking. La lega ha accusato le due squadre di aver tentato di perdere intenzionalmente partite per ottenere una posizione migliore nel draft. Questa decisione arriva dopo un’indagine durata settimane, durante la quale sono stati analizzati i risultati e le strategie dei club. La questione solleva dubbi sulla correttezza nel modo di costruire le squadre e sulla trasparenza della competizione. Resta da vedere se questa sanzione cambierà le abitudini delle franchigie.

Il 13 febbraio la NBA ha multato di 500 mila dollari gli Utah Jazz e di 100 mila dollari gli Indiana Pacers. Il motivo? Una condotta “dannosa nei confronti della lega, per violazione della participation policy”, che tradotto vuol dire che hanno tankato in maniera troppo evidente. Tankare, se non siete avvezzi allo sport statunitense, è l’atto di perdere più partite possibili, per avere maggiori possibilità di avere una delle prime scelte al Draft dell’anno successivo e quindi, potenzialmente, aggiungere in squadra il giovane talento migliore disponibile. Nel caso specifico degli Utah Jazz, la loro colpa sarebbe stata quella di aver tenuto in panchina per tutto il quarto quarto delle partite contro Magic e Heat Lauri Markkanen e Jaren Jackson Jr, i due migliori giocatori della squadra, nonostante il punteggio fosse ancora in bilico. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Si può fermare il tanking?

“10 giorni senza telefono, non si può parlare, non si può leggere, non si può scrivere, non si può fumare e solo verdure”: Achille Costacurta va in un retrat in IndiaAchille Costacurta racconta il suo ritiro di 10 giorni in India, dove ha scelto di vivere senza telefono, letture, scrittura e fumare, limitandosi a consumare solo verdure.

Bernardini De Pace sul caso Mediaset: “Corona ha sete di vendetta e fa ciò che vuole. Si può fermare denunciandolo”Annamaria Bernardini De Pace dice che Corona ha solo sete di vendetta e fa quello che vuole.

How Bulletproof is Titanium

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.