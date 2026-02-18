Si fingeva medico con tanto di ricette | ieri testimonianza di Nasciuti

Il sindaco di Scandiano, Matteo Nasciuti, ha raccontato ieri in tribunale di aver incontrato un uomo che si spacciava per medico e gli aveva consegnato delle ricette false. L’uomo, un 46enne del comprensorio ceramico, è accusato di aver truffato diverse persone usando questa identità fasulla. Nasciuti ha spiegato di aver capito la truffa quando l’uomo ha cercato di vendere farmaci senza alcuna autorizzazione.

Il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti ha testimoniato ieri in tribunale nel processo a carico di un 46enne residente nel comprensorio ceramico: deve rispondere di falso e truffa. Secondo la ricostruzione accusatoria, l'imputato, difeso dall'avvocato Rita Gilioli, si sarebbe calato nei panni di un medico e autoprescritto i farmaci, attraverso la creazione di ricette che rendeva credibili apponendo il timbro-firma di un vero dottore e falsificando la firma. Il primo cittadino sporse denuncia il 31 ottobre 2023 per truffa a proposito di un acquisto di medicine nella farmacia comunale: il cliente usò una ricetta di cui si riscontrò la falsità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si fingeva medico con tanto di ricette: ieri testimonianza di Nasciuti