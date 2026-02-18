Si cerca il gestore del bar della questura per i prossimi tre anni | pubblicato il bando

La questura di Forlì cerca un nuovo gestore per il bar presente all’interno della struttura. La decisione nasce dalla scadenza del contratto attuale, che durerà tre anni. Il bando di gara è disponibile online, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito ufficiale della Questura di Forlì-Cesena. La pubblicazione mira a trovare un’azienda o un singolo che possa gestire il servizio di ristorazione nel rispetto delle norme vigenti. Chi fosse interessato può consultare i dettagli e presentare l’offerta entro i termini stabiliti.

Gli operatori economici interessati dovranno trasmettere la propria manifestazione di interesse entro il termine fissato al 20 marzo, secondo le modalità indicate nell’avviso Si cerca un nuovo gestore per il bar della questura di Forlì. L’avviso pubblico è consultabile sul sito istituzionale della Questura di Forlì-Cesena, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti”. Nel documento sono illustrati nel dettaglio l’oggetto della concessione, la durata triennale del servizio, il valore stimato del contratto, i requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione dell’offerta.🔗 Leggi su Forlitoday.it

