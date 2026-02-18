Short track Sighel steso e eliminato in semifinale | questo è uno scandalo

Pietro Sighel è stato eliminato in modo controverso nella semifinale dei 500 metri di short track alle Olimpiadi di Pechino. Durante la gara, è stato coinvolto in uno scontro con un avversario che ha causato la sua caduta, portandolo fuori dalla corsa. La decisione degli arbitri ha suscitato molte polemiche tra tifosi e commentatori, che hanno criticato la scelta di penalizzare l’atleta italiano. Sighel, visibilmente frustrato, ha lasciato la pista senza commentare. La sua eliminazione ha alimentato il dibattito sulla gestione delle decisioni arbitrarie nello sport.

Grande delusione per Pietro Sighel nella semifinale dei 500 short track alle Olimpiadi: l’italiano finisce fuori dopo una decisione assurda Nello sport ci sono gioie e dolori, ma a volte anche bocconi un po’ più amari da mandare giù. È quello che è successo nella serata di oggi a Pietro Sighel. L’italiano era dato come uno dei favoriti per una medaglia nello short track, ma poi è successo qualcosa di incredibile. A un giro e mezzo dalla fine della prima semifinale era riuscito a farsi spazio in vetta, ma poi ha subito prima un attacco da Laoun (lo stesso che aveva cercato di farlo fuori già nel quarto di finale).🔗 Leggi su Sportface.it

LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Italia d’argento nella staffetta donne! Sighel steso ed eliminatoL’incidente di Sighel durante la staffetta femminile di short track alle Olimpiadi 2026 ha causato l’eliminazione dell’Italia e ha portato a una medaglia d’argento.

LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Italia a caccia di una medaglia nella staffetta donne! Sighel steso ed eliminatoLa gara di short track alle Olimpiadi 2026 ha visto l’eliminazione di Sighel, colpita durante la staffetta femminile.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.