Short track argento Italia nella staffetta donne | 14esima medaglia per Fontana

L’Italia ottiene l’argento nella staffetta donne di short track grazie a una gara combattuta contro le favourite coreane. La causa del secondo posto è stata una partenza forte e una strategia ben studiata delle atlete azzurre, che hanno mantenuto alta la velocità fino alla fine. Questa medaglia rappresenta la 14ª conquista per Fontana in questa Olimpiade, confermando il suo ruolo di protagonista. Le atlete italiane si sono dimostrate determinate, portando a casa un risultato che fa sognare i tifosi. La vittoria è arrivata dopo un finale emozionante.

L’Italia ha portato a casa un’altra medaglia pesantissima: le Azzurre dello short track hanno conquistato l’argento nella staffetta donne In quest’Olimpiade invernale le storie più belle a tinte tricolore non sono finite, anzi ce n’è una meravigliosa da raccontarvi stasera. Infatti, arriva un meraviglioso argento nello short track dopo una staffetta straordinaria da parte delle nostre ragazze. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it Argento per la staffetta donne nello short track: 14esima medaglia per Arianna Fontana, è recordL'Italia conquista un'altra medaglia d'argento nello short track femminile, con Arianna Fontana che ottiene la sua 14esima medaglia in carriera. Olimpiadi Milano-Cortina: argento Italia nella staffetta short track donne. Arianna Fontana nella storia: 14 medaglieL’Italia conquista un’altra medaglia alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, questa volta con l’argento nella staffetta femminile di short track. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Arianna Fontana da record: con l'argento nei 500 metri short track eguaglia Edoardo Mangiarotti con 13 medaglie Olimpiche; Fontana maestosa, è argento nei 500 metri: gli highlights in 180; Arianna Fontana ha vinto la medaglia d’argento nello short track femminile; Blog | Olimpiadi: Italia oro nella staffetta mista di short track. Oggi nuova gara per Arianna Fontana - Alley Oop. Italia d'argento nello short track femminile. Fontana nella storiaAGI - Argento per quattro. Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti ed Arianna Sighel sono medaglia d'argento, appunto, nella staffetta dello short track sui 3000 metri dei Giochi olimpici di M ... msn.com L’Italia conquista l’argento nella staffetta 3000m short track!Arianna Fontana, Chiara Betti, Elisa Confortola e Arianna Sighel conquistano l’argento nella staffetta 3000m short track per l’Italia. generationsport.it Corriere della Sera. . ULTIM'ORA - Short track, argento per la staffetta donne. Arianna Fontana, con 14 medaglie olimpiche in carriera, supera così il record storico di Edoardo Mangiarotti! Tutti gli aggiornamenti nel primo commento facebook PISTA CORTA, GLORIA ETERNA A #Torino2006 è l’atleta più giovane a vincere una medaglia per l'Italia ai Giochi Olimpici Invernali, a soli 15 anni e 314 giorni, con il bronzo nella staffetta femminile di short track. A #MilanoCortina2026 batte il record di Edo x.com