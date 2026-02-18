Shiffrin | oro nello slalom 12 anni dopo Sochi| Lei | Nuovo inizio| Delude il biathlon donne Fondo maschile | è bronzo

Mikaela Shiffrin ha vinto l'oro nello slalom, 12 anni dopo la sua prima vittoria a Sochi. La campionessa americana ha corso con determinazione, segnando un risultato che riporta l’Italia a sperare nelle medaglie, anche se il biathlon femminile delude finora. Gli atleti italiani Peterlini e Della Mea si sono piazzati tra i primi 15, mentre le aspettative per il resto delle competizioni si concentrano sulla gara di short track di questa sera, con Fontana e Sighel pronti a scendere in pista.

La team sprint di combinata nordica, in programma domani in val di Fiemme, è confermata nonostante l'annunciata perturbazione che interesserà domani il Trentino. Secondo le previsioni, la precipitazione nevosa dovrebbe toccare il suo culmine fra le 5 del mattino e mezzogiorno. «Tutti i servizi sono allertati per limitare le criticità che potrebbero presentarsi, secondo i piani prestabiliti», informa la Protezione civile.?La gara di salto è prevista dalle 9.10 a Predazzo con il salto di prova, per l'Italia tornano sul trampolino Samuel Costa e Aaron Kostner. A seguire, la prova di sci di fondo a Lago di Tesero. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

