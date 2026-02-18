Shia LaBeouf arrestato a New Orleans i testimoni | Stava terrorizzando la città

Shia LaBeouf è stato arrestato a New Orleans dopo aver scatenato il caos durante le celebrazioni di Mardi Gras, secondo i testimoni, che parlano di comportamenti aggressivi e di aver disturbato la quiete pubblica. L’attore, visibilmente agitato, avrebbe perso il controllo durante un festeggiamento, provocando una rissa davanti a un bar della città. La scena si è svolta nel cuore della festa, attirando l’attenzione di passanti e forze dell’ordine.

L'attore avrebbe festeggiato il tradizionale Mardi Gras della città della Louisiana con un po' troppa foga, interrompendo la dichiarata sobrietà con una rissa fuori da un bar. Shia LaBeouf ha scelto il Carnevale di New Orleans per interrompere la dichiarata sobrietà, che aveva raggiunto dopo anni di ricadute e mea culpa, per darsi alla pazza gioia. La settimana di eccessi culminata nel tradizionale Mardi Gras si è conclusa con una rissa fuori da un bar e con l'arresto dell'attore, come riporta TMZ. Perché Shia LaBeouf è stato arrestato durante il Mardi Gras Secondo l'Hollywood Reporter LaBeouf sarebbe stato accompagnato fuori dal Ms Mae's, locale del Quartiere Francese aperto 24 ore su 24, dal personale del locale dopo essersi presentato senza maglietta né contanti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Shia LaBeouf arrestato a New Orleans, i testimoni: “Stava terrorizzando la città” Shia LaBeouf arrestato per rissa durante i festeggiamenti del Martedì Grasso: “Sta terrorizzando la città”Shia LaBeouf è stato arrestato a New Orleans durante i festeggiamenti del Martedì Grasso, dopo aver avuto una colluttazione con due uomini. Shia LaBeouf arrestato dopo una rissa durante i festeggiamenti di Carnevale a New OrleansShia LaBeouf è stato arrestato a New Orleans dopo essere stato coinvolto in una rissa durante i festeggiamenti di Carnevale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Shia LaBeouf arrestato dopo una rissa durante i festeggiamenti di Carnevale a New Orleans; L'attore Shia LaBeouf arrestato a New Orleans dopo aver aggredito due uomini; Shia LaBeouf arrestato a New Orleans, la scazzottata nella notte di martedì grasso; Shia LaBeouf cacciato da un locale e arrestato a New Orleans. Shia LaBeouf arrestato per aver aggredito due uomini durante il Carnevale a New OrleansLeggi su Sky TG24 l'articolo Shia LaBeouf arrestato per aver aggredito due uomini durante il Carnevale a New Orleans ... tg24.sky.it Shia LaBeouf arrestato a New Orleans, i testimoni: Stava terrorizzando la cittàL'attore avrebbe festeggiato il tradizionale Mardi Gras della città della Louisiana con un po' troppa foga, interrompendo la dichiarata sobrietà con una rissa fuori da un bar. movieplayer.it Shia LaBeouf arrestato a New Orleans: rissa nella notte del Martedì Grasso #shialabeouf x.com «Lei non sa chi sono io. » Shia LaBeouf è finito di nuovo nei guai. Nella notte tra il 16 e il 17 febbraio, l’attore è stato fermato dalla polizia a New Orleans, proprio durante i festeggiamenti di Mardi Gras. Secondo quanto riportato da TMZ, LaBeouf avrebbe avuto facebook