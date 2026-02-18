sgarbi assolto ma ammette la vicenda ha influenzato il mio umore

Vittorio Sgarbi è stato assolto dopo una lunga battaglia legale che ha attirato molta attenzione. La causa principale è stata una querela che lo ha coinvolto, creando molta attenzione sui media e sui social. Sgarbi dichiara che la vicenda ha avuto effetti sull’umore, anche se alla fine è stato dichiarato innocente. Durante il percorso, il critico ha sottolineato come non abbia ricevuto aiuto da nessuno a difendersi dalle accuse. Ora, Sgarbi torna a concentrarsi sulla sua carriera, ma resta colpito dall’esperienza vissuta.

"Non c’è stato uno Vittorio Sgarbi a difendermi dalla 'macchina del fango'", così il critico d'arte commenta l'assoluzione Vittorio Sgarbi è stato assolto “il fatto non sussiste” per quanto riguarda la vicenda del quadro rubato. Il critico all’inizio era stato imputato anche per contraffazione e autoriciclaggio di beni culturali, ma i due capi d’accusa erano stati archiviati ed era rimasto solo quello di riciclaggio. Adesso invece è stato assolto perché è stata ritirata la denuncia. Una vicenda che inevitabilmente ha influito sul suo umore, come ammette anche lui al Corriere della sera. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Perché Sgarbi è stato assolto per la vicenda del quadro di Manetti rubato e cosa è successo dall’inizioVittorio Sgarbi è stato assolto perché il tribunale di Reggio Emilia ha stabilito che non ci sono prove di riciclaggio nel caso del quadro di Manetti rubato.

Sgarbi assolto per la vicenda del quadro di Manetti, i legali: “Macchina del fango contro un innocente”Vittorio Sgarbi è stato assolto dal processo a Reggio Emilia riguardante il quadro di Rutilio Manetti, dopo che i giudici hanno stabilito che non ha commesso il reato di riciclaggio.

