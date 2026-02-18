Luca Zaia, governatore del Veneto, ha deciso di non candidarsi come sindaco di Venezia, rifiutando l’ipotesi che circolava da settimane. La causa principale è la volontà di concentrarsi sul ruolo regionale, lasciando da parte le ambizioni cittadine. Zaia ha dichiarato di voler continuare a lavorare per la sua regione, anche se alcuni osservatori ipotizzano ora un possibile interesse per un ruolo a Roma. La scelta di Zaia cambia gli equilibri politici in città e apre nuove strade per il futuro.

Il futuro di Luca Zaia quasi sicuramente non sarà a Ca’ Farsetti. L’ipotesi di una sua candidatura a sindaco di Venezia per quanto suggestiva pare essere tramontata. Con buona probabilità il centrodestra deciderà di puntare sulla continuità con Simone Venturini, ex Udc e assessore al Turismo della Giunta Brugnaro. Mentre è già noto lo sfidante: il segretario regionale del Pd Andrea Martella. Un rischio per la maggioranza di governo visto che nella Serenissima alle ultime Regionali – unico caso in Veneto – il candidato di centrosinistra Giovanni Manildo aveva battuto seppur di poco Alberto Stefani. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sfuma l’ipotesi Zaia sindaco di Venezia: l’ex Doge guarda a Roma?

L’ipotesi Zaia sindaco di Venezia e le altre pillole del giornoLuca Zaia potrebbe candidarsi come sindaco di Venezia, ma questa idea si sta facendo sempre più improbabile.

L'intervista a Zaia: "Io sindaco di Venezia è un'idea romantica. Un incarico a Roma? Mai dire mai. I Giochi idea mia"Luca Zaia, leader della regione Veneto, riflette sulla possibilità di diventare sindaco di Venezia e sulle sue ambizioni future, tra cui l'ipotesi di un incarico a Roma e l'idea di organizzare i Giochi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.