Sfuma l’ipotesi Zaia sindaco di Venezia | l’ex Doge guarda a Roma?
Luca Zaia, governatore del Veneto, ha deciso di non candidarsi come sindaco di Venezia, rifiutando l’ipotesi che circolava da settimane. La causa principale è la volontà di concentrarsi sul ruolo regionale, lasciando da parte le ambizioni cittadine. Zaia ha dichiarato di voler continuare a lavorare per la sua regione, anche se alcuni osservatori ipotizzano ora un possibile interesse per un ruolo a Roma. La scelta di Zaia cambia gli equilibri politici in città e apre nuove strade per il futuro.
Il futuro di Luca Zaia quasi sicuramente non sarà a Ca’ Farsetti. L’ipotesi di una sua candidatura a sindaco di Venezia per quanto suggestiva pare essere tramontata. Con buona probabilità il centrodestra deciderà di puntare sulla continuità con Simone Venturini, ex Udc e assessore al Turismo della Giunta Brugnaro. Mentre è già noto lo sfidante: il segretario regionale del Pd Andrea Martella. Un rischio per la maggioranza di governo visto che nella Serenissima alle ultime Regionali – unico caso in Veneto – il candidato di centrosinistra Giovanni Manildo aveva battuto seppur di poco Alberto Stefani. 🔗 Leggi su Lettera43.it
L’ipotesi Zaia sindaco di Venezia e le altre pillole del giornoLuca Zaia potrebbe candidarsi come sindaco di Venezia, ma questa idea si sta facendo sempre più improbabile.
L'intervista a Zaia: "Io sindaco di Venezia è un'idea romantica. Un incarico a Roma? Mai dire mai. I Giochi idea mia"Luca Zaia, leader della regione Veneto, riflette sulla possibilità di diventare sindaco di Venezia e sulle sue ambizioni future, tra cui l'ipotesi di un incarico a Roma e l'idea di organizzare i Giochi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
L’ipotesi Zaia sindaco di Venezia e le altre pillole del giornoDove lo piazzo Zaia? A Salvini non dispiacerebbe fargli fare il sindaco di Venezia, ma lui pare avere altre mire, a ... lettera43.it
L’ipotesi di Zaia vicesegretario della Lega, i dubbi di Salvini sul partito liberal: il leader prende tempoIn Veneto molti ci sperano, ma tra Roma e via Bellerio i tempi non sembrerebbero, almeno per il momento, ancora maturi. In ogni caso, il pressing perché l’ex presidente della Regione Luca Zaia sia nom ... corrieredelveneto.corriere.it
Tg2. . A fuoco il teatro #Sannazaro, al centro di #Napoli. Ipotesi: corto circuito. I vigili del fuoco: "Struttura compromessa, danni ingenti. Diversi intossicati". Il ministro #Giuli: "Prometto che tornerà a splendere". Al #Tg2Rai ore 13,00 #17febbraio facebook