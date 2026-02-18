Settore vitivinicolo dall' Ue nuove norme e contributi

Il Parlamento europeo, riunito in seduta plenaria, ha approvato in via definitiva il nuovo "Pacchetto vino". Con 625 voti favorevoli, 15 contrari e 11 astensioni, si conclude così l'iter legislativo avviato a fine 2024, che introduce un insieme di norme e misure di sostegno per il settore vitivinicolo europeo. Entro pochi giorni, col voto formale del Consiglio dell'Unione Europea, il testo andrà in pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Ue. Ne dà notizia Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all'Ars, da sempre impegnato per il sostegno al settore vitivinicolo e che nei prossimi giorni si recherà a Bruxelles proprio per perorare la causa del comparto in fase di attuazione delle nuove norme e che subito dopo incontrerà i rappresentanti del settore.🔗 Leggi su Palermotoday.it

