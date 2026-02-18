Settore giovanile Under 17 blitz a Campobasso Raffaelli regala i tre punti

L’Under 17 biancorossa, guidata da Anelli e Gambini, ha vinto la partita a Campobasso perché Raffaelli ha segnato il gol decisivo. La squadra ha conquistato tre punti su un campo difficile, dimostrando determinazione e spirito di squadra. La vittoria arriva dopo una partita combattuta, con molti scontri a centrocampo e poche occasioni per entrambe le squadre.

Vittoria importante in trasferta per l' Under 17 biancorossa guidata da Anelli e Gambini, sul campo complicato di Campobasso. Parte bene il Perugia, che va subito vicino al vantaggio con Raffaelli, che tira da fuori area: la palla termina a fil di palo. Al 25? Calvá a tu-per-tu col portiere viene trattenuto vistosamente in area, ma per Di Domenico non è rigore. Al 42? Calvà ha l'occasione per il vantaggio, ma non riesce a sfruttarla. Nella ripresa arriva il vantaggio del Perugia con Raffaelli, che riceve palla sulla trequarti, punta il marcatore, si accentra e segna: è la rete che vale i 3 punti per il Perugia, al termine di una gara con numerose interruzioni.