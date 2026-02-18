Settore del verde Nuove opportunità

La Milani Giardini di Terranuova Bracciolini ha deciso di assumere tre nuove persone, perché ha bisogno di rafforzare il suo staff. L’azienda, specializzata nel settore del verde, cerca figure professionali da inserire a tempo indeterminato. Questa scelta permette all'impresa di ampliare i servizi offerti e di rispondere meglio alle richieste dei clienti.

Nuovo ciclo di assunzioni nel settore del verde. La Milani Giardini di Terranuova Bracciolini amplia il proprio team con l’inserimento di tre nuove figure professionali da integrare stabilmente nell’organico aziendale. La ricerca è rivolta a un operatore in possesso di patente C con competenze nell’utilizzo di escavatori, a un operatore con patente C ed esperienza in abbattimenti e potature tramite motoseghe e decespugliatori, e a un operatore generico con minimo di esperienza e patente B, privilegiando candidati che abbiano già maturato competenze specifiche per favorire un inserimento immediato e operativo all’interno del gruppo di lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

