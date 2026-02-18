Settant' anni di medicina in Africa | all' Ariston l' evento firmato Donk

Donk HM Humanitarian Medicine celebra i suoi settant’anni di attività in Africa con un evento al Cinema Ariston di Trieste. Giovedì 26 febbraio alle 20.00, si parlerà di come la medicina abbia migliorato le vite di migliaia di persone nel continente. La serata, organizzata in collaborazione con Medici con l’Africa Cuamm, include testimonianze di medici e pazienti che hanno vissuto l’esperienza. L’obiettivo è mostrare il ruolo della medicina nelle comunità più povere e fragili dell’Africa. La serata si conclude con un dibattito aperto al pubblico.

Giovedì 26 febbraio, alle ore 20.00, presso il Cinema Ariston di Trieste, si terrà l'evento "La medicina che cura, accompagna, testimonia", promosso da DonK HM Humanitarian Medicine in collaborazione con Medici con l'Africa Cuamm, nell'ambito del Festival Salute! L'incontro intende aprire un momento di riflessione e confronto sul valore umano, etico e testimoniale della professione medica, con particolare attenzione alle esperienze di medicina solidale e internazionale. In un contesto globale segnato da profonde disuguaglianze nell'accesso alle cure, il dibattito offrirà uno sguardo concreto sulle sfide e sulle responsabilità della medicina oggi.