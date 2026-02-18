Servizi | prorogate al 21 febbraio le iscrizioni alle scuole dell’infanzia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha prorogato al 21 febbraio le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, dopo che molte famiglie avevano segnalato difficoltà a completare le domande entro la scadenza originale. La decisione arriva in un momento in cui le richieste sono cresciute, soprattutto nelle zone urbane, a causa dell’aumento delle nascite nel 2025. La proroga permette ai genitori di organizzare meglio le pratiche e garantisce più tempo per le iscrizioni, anche per le scuole con posti limitati.

Pisa, 18 febbraio 2026 – Il Ministero dell’istruzione e del merito ha disposto la proroga a livello nazionale della procedura dedicata alle iscrizioni per la Scuola d'Infanzia a.s.2026-2027, “al fine di agevolare le famiglie nella scelta del percorso educativo e supportare il lavoro delle segreterie scolastiche”. Il nuovo termine di conclusione per la presentazione delle domande di iscrizione è fissato alle ore 20 del prossimo 21 febbraio. Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2026 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2026 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2027. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Prorogate al 21 febbraio le iscrizioni a Nidi e Scuole dell'InfanziaLe famiglie italiane interessate a iscrivere i bambini ai Nidi e alle Scuole dell'Infanzia per l'anno scolastico 20262027 avranno più tempo: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha infatti prorogato alle 20 del 21 febbraio 2026 i termini per presentare le domande.

